Mavs vence segue líder na NBA Ao vencer, na noite deste sábado, pelo placar de 98 a 92, o time visitante do Miami Heat, a equipe do Dallas Mavericks tornou-se a primeira a alcançar a marca de quarenta vitórias na temporada 2002/03 da liga norte-americana de basquete, a NBA. Os destaque da partida ficou mais uma vez com o astro alemão dos Mavs, Dirk Nowitzki. Nowitzki marcou 25 pontos, doze rebotes e oito assistências para ajudar sua equipe a manter-se como a melhor da temporada na liga, líder na classificação da Conferência Oeste, com um retrospecto de quarenta vitórias contra doze derrotas até aqui. Confira os demais resultados da noite: Chicago Bulls 88 x 69 Denver Nuggets Portland TrailBlazers 101 x 96 Seattle SuperSonics Los Angeles Clippers 84 x 92 Boston Celtics