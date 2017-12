McGrady arrasa na vitória do Orlando Graças a atuação de Tracy McGrady, com 40 pontos marcados (segunda melhor marca da temporada), o Orlando Magic voltou a vencer após três derrotas consecutivas. Nesta quinta-feira de madrugada, em partida da 22ª rodada da NBA, a equipe venceu o Golden Sate por 105 a 100. Nos demais jogos, o Charlotte derrotou o Toronto por 104 a 90, o Indiana ganhou do Houston por 108 a 106, o Detroit bateu o New York Knicks por 99 a 97, o Dallas humilhou o Cleveland por 102 a 82 e o Denver passou apertado pelo Memphis por 89 a 86.