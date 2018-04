McGrady brilha em jogo sonolento e lidera vitória do Rockets

Em jogo sonolento, o Houston Rockets derrotou o Los Angeles Clippers por 88 a 71, pela temporada regular da NBA. O destaque na vitória foi o ala-armador Tracy McGrady, que se encarregou de marcar 36 pontos. Veja também: Warriors bate Suns; veja os resultados da rodada McGrady anotou ainda oito rebotes e seis assistências. Ele foi o líder da segunda vitória consecutiva do Rockets (8/7) após seis derrotas seguidas. O pivô chinês Yao Ming acrescentou 14 pontos, oito rebotes e duas assistências. O Clippers (6/7) perdeu o terceiro jogo consecutivo. O cestinha do time de Los Angelos foi o pivô Chris Kaman, com 22 pontos e 13 rebotes. O ala Corey Maggette acrescentou 21.