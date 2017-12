McGrady comanda vitória do Magic Tracy McGrady marcou 39 pontos e Darrel Armstrong fez mais 29 na vitória do Orlando Magic sobre o Minnesota Timberwolves por 117 a 106, ontem à noite. Joe Smith marcou 26 pontos e Kevin Garnett fez mais 22 para os Timberwolves, que venceram a primeira partida contra o Orlando Magic por 103 a 95, no sábado.