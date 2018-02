McGrady é destaque na rodada da NBA A rodada da NBA desta quinta-feira não teve a participação de jogadores brasileiros. Apenas três partidas invadiram a madrugada desta sexta-feira. O destaque da noite foi a atuação de Tracy McGrady, com uma cesta de três pontos quando faltava 1,7 segundo para o fim do jogo, determinante na vitória do Houston Rockets sobre o San Antonio Spurs por 81 a 80. Ele marcou 33 pontos, roubou cinco bolas, fez duas assistências e capturou oito rebotes. Nos demais jogos, o Seattle SuperSonics derrotou o Dallas Mavericks por 107 a 102 na casa do adversário e o Portland Trail Blazers, com o apoio de sua torcida, superou o Boston Celtics por 89 a 87. Confira os jogos desta sexta-feira: Toronto Raptors x Denver Nuggets Washington Wizards x New York Knicks New Jersey Nets x New Orleans Hornets Miami Heat x Memphis Grizzlies Detroit Pistons x Atlanta Hawks Chicago Bulls x Philadelphia Sixers Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings Milwaukee Bucks x Indiana Pacers Phoenix Suns x Charlotte Bobcats Utah Jazz x Portland Trail Blazers Golden State Warriors x Orlando Magic