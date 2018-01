McGrady será 2ª ausência no time americano O ala-armador Tracy McGrady, do Houston Rockets, confirmou de maneira oficial que nem foi convidado pela direção da seleção americana de basquete para fazer parte da equipe dos Estados Unidos no próximo Campeonato do Mundo e nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, nem poderia aceitá-la. Antes da partido entre Houston Rockets e Denver Nuggets, na qual o jogador se contundiu, McGrady disse que o diretor administrativo da EUA Basketball, Jerry Colangelo, não tinha se comunicado com ele, mas que não se sentia ofendido pelo fato, pelo o contrário, o entendia perfeitamente. Embora tenha dito que poderia ter sido considerado um candidato normal pela contribuição e estilo de seu jogo, também reconheceu que havia outros profissionais que também estão qualificados para fazer parte da seleção nacional. "À margem das intenções que possa ter a EUA Basketball quanto a minha pessoa, a realidade é que também não poderia aceitar o convite para me comprometer por três anos com a seleção", explicou McGrady. "Tenho que reconhecer que eu gostaria enormemente de fazer parte da equipe e disputar competições internacionais, mas não nas circunstâncias atuais". McGrady já fez parte da seleção dos Estados Unidos que se qualificou em 2003 para os Jogos Olímpicos de Atenas 2004, mas depois se retirou ao considerar que durante a competição não haveria medidas de segurança suficientes. Os fatos demonstraram o contrário e o grande problema que teve a equipe dos Estados Unidos foi sua falta de qualidade e concentração, que lhes custou ficar só com a medalha de bronze. Os fracassos da seleção americana no Campeonato do Mundo de 2002 em Indianápolis, (sexto lugar) e os Jogos Olímpicos de Atenas (bronze) , motivaram uma mudança completa na programação e escolha de jogadores. Colangelo estabeleceu um programa no qual os que quiserem fazer parte da equipe dos Estados Unidos terão que se comprometer a participar de vários campos de treinamento, partidas de exibição, o Mundial deste ano e os Jogo Olímpicos de Pequim, em 2008.