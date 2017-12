McGrady volta à quadra; Rockets vencem Recuperado de uma contusão nas costas, Tracy McGrady voltou na noite de ontem, fez 25 pontos e ajudou o Houston Rockets a interromper uma série de sete resultados negativos, ao derrotar por 100 a 85 o Atlanta Hawks, na rodada de ontem da NBA. A melhor jogada de McGrady, uma cesta espetacular, de costas para aro, quando faltavam 8m33 para o término do jogo, animou ainda os Rockets, que venciam por 83 a 68. "Quando vesti a camisa do time me senti como uma criança", disse, feliz da vida, depois da partida. Outros resultados - Filadélfia 107, Portland 83; L.A. Clippers 93, Minnesota 84; Milwaukee 113, Dallas 111; Chicago 85, Orlando 76; San Antonio 90, L.A. Lakers 84; Indiana 84, Utah 60; Sacramento 110, Charlotte 92.