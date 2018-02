McInnis brilha na vitória do Cleveland Jeff McInnis fez seis pontos em apenas 47 segundos do período final e foi o destaque na vitória, ontem, do Cleveland Cavaliers ? onde joga o ala brasileiro Anderson Varejão ? sobre o New Orleans Hornets, por 100 a 91. Outros resultados da NBA: New York Knicks 91, Charlotte Bobcats 82; Milwaukee Bucks 99, Chicago Bulls 92; San Antonio Spurs 107, Boston Celtics 90; Minnesota Timberwolves 109, Washington Wizards 74; Phoenix Suns 106, Toronto Raptors 94; Houston Rockets 96, Los Angeles Clippers 79; Denver Nuggets 88, Dallas Mavericks 102.