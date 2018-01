Melhor ataque da NBA vence lanterna Em Oakland, o Golden State Warriors, último colocado na Divisão do Pacífico, deu muito trabalho ao Phoenix Suns, equipe com melhor o ataque da liga na atual temporada, e conseguiu levar o jogo à prorrogação. Quando faltavam menos de 20 segundos para terminar o tempo extra, Jimmy Jackson acertou o tiro livre de vantagem que garantiu a vitória dos Suns, por 106 a 103. Outros resultados da NBA, ontem: Miami 96, San Antonio 92; Chicago 87, Minnesota 83; Cleveland 103, L.A. Lakers 89; Sacramento 104, Boston 100; Indiana 76, Memphis 73; Toronto 109, L.A. Clippers 106; New York 102, Charlotte 99; Orlando 97, New Orleans 94; New Jersey 94, Denver 79; Dallas 95, Seattle 92; Houston 81, Portland 80.