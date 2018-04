Melhor da Copa América, Adrianinha ressalta força do Brasil

A campanha vencedora da seleção brasileira feminina de basquete na Copa América, disputada em Cuiabá, teve como destaque a armadora Adrianinha, eleita a melhor jogadora da competição. Após o título, ela fez questão de elogiar as companheiros.

"Devido este prêmio com todas. Fizemos uma partida de recuperação (na final contra a Argentina) e mostramos a força do basquete feminino do Brasil. Conseguimos alcançar todos os objetivos baseadas no trabalho em equipe e na solidariedade dentro e fora da quadra", declarou.

Na mesma linha, o técnico Paulo Bassul falou sobre a união do grupo. "Alcançamos todos os objetivos. A força do nosso trabalho, da nossa união, fez com que superássemos as críticas após os amistosos. Este grupo é muito grande e trabalha demais. Todos estão de parabéns".

A campanha perfeita na Copa América também credencia o Brasil a disputar o Mundial, que será realizado no ano que vem na Turquia.