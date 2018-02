Melhor time da NBA, Detroit Pistons vence mais uma vez Richard Hamilton, com 24 pontos, e Chauncey Billups, com 19, foram os principais destaques na vitória do Detroit Pistons, na noite de terça-feira, sobre o Atlanta Hawks, por 97 a 87. Rasheed Wallace, com 21 pontos, e Ben Wallace, com nove, outros dois jogadores do Pistons que ajudaram a seleção do Leste a vencer, no último domingo, o Jogo das Estrelas da NBA, também tiveram bom desempenho. Os outros resultados da rodada foram: Cleveland Cavaliers 105 x 92 Orlando Magic Indiana Pacers 97 x 75 New Orleans Hornets Washington Wizards 90 x 78 Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 94 x 88 Toronto Raptors Milwaukee Bucks 85 x 89 New Jersey Nets San Antonio Spurs 103 x 78 Seattle SuperSonics Dallas Mavericks 93 x 91 Los Angeles Clippers Utah Jazz 83 x 103 Boston Celtics Denver Nuggets 100 x 84 Charlotte Bobcats Sacramento Kings 102 x 77 Golden State Warriors Los Angeles Lakers 99 x 82 Portland Trail Blazers