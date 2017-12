Melhores da NBA, San Antonio e Utah perdem invencibilidade Ainda desfalcado do ala/armador argentino Emanuel Ginobili, que se recupera de uma contusão, e jogando pela segunda noite consecutiva, o San Antonio Spurs foi batido pelo Golden State Warriors, por 111 a 102, em Oakland, na noite desta segunda-feira, em mais uma rodada da temporada regular da NBA. Essa foi a primeira derrota do time do Texas fora de casa neste campeonato. O destaque da partida foi Jason Richardson, do Warriors, com 26 pontos. A equipe da Califórnia (9-6), com a segunda vitória consecutiva, assumiu o segundo lugar na Divisão Pacífico, só atrás do Los Angeles Lakers. Mais uma vez, o ala/pivô Tim Duncan foi o melhor jogador do Spurs, com 22 pontos. Com 11 vitórias e quatro derrotas, o San Antonio segue na liderança da Divisão Sudoeste. Em Salt Lake City, o ala Dwight Howard mostrou porque foi eleito o Jogador da Semana da NBA com mais uma grande atuação individual na vitória do Orlando Magic sobre o Utah Jazz, por 88 a 75. O jogador marcou 21 pontos, agarrou 16 rebotes e contribuiu com duas assistências. O time da casa, que estava invicto em seus domínios, continua com a melhor campanha da liga até o momento - 12 vitórias e três derrotas. Quem continua arrasando é o Dallas Mavericks, que conseguiu o décimo resultado positivo consecutivo ao bater em casa o Minnesota Timberwolves por 93 a 87. Agora com 10 vitórias e quatro derrotas, a equipe do Texas está na cola do San Antonio Spurs. Em outro jogo da rodada, o Miami Heat ganhou do Philadelphia Sixers por 103 a 91, na Flórida. Atualizado às 10h20