Memphis Grizzlies apresenta o ala-armador Allen Iverson

MEMPHIS - O ala-armador Allen Iverson foi apresentado nesta quinta-feira como novo jogador do Memphis Grizzlies, onde deve ficar pelo menos uma temporada após ter assinado um contrato de US$ 3,5 milhões.

Iverson, de 34 anos, foi apresentado no FedExForum de Memphis com grande presença de público e com o compromisso pessoal de que a próxima temporada será especial para sua carreira, que já dura 13 anos na NBA.

O polêmico jogador aceitou o desafio de comandar uma equipe jovem e tentar levar o Grizzlies de volta aos playoffs, após a campanha pífia na temporada passada de apenas 24 vitórias em 82 partidas.

"A única coisa que tenho a dizer de importante é que para mim essa temporada é algo pessoal", destacou Iverson. "Na realidade será como se fosse meu ano de calouro", completou.

O Grizzlies é a quarta equipe de Iverson na NBA. O atleta já havia defendido Philadelphia Sixers, Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, e Detroit Pistons. No currículo, tem, além de 10 participações no All-Star Game (Jogo das Estrelas da NBA), os prêmios de novato do ano (1996/97) e de melhor jogador da temporada (MVP), conquistado em 2001/02.