Memphis Grizzlies bate Oklahoma City Thunder na prorrogação e lidera série

MEMPHIS - O Memphis Grizzlies virou a série melhor de sete dos playoffs da Conferência Oeste na última quinta-feira, ao vencer o Oklahoma City Thunder por 98 a 95, na prorrogação. Com o resultado, a equipe lidera por 2 a 1 e garantirá vaga nas semifinais de conferência se vencer as partidas que disputará em casa.

O duelo de quinta foi extremamente equilibrado, mas o Grizzlies levou a vantagem nos três primeiros quartos. No último período, o Thunder chegou a estar perdendo por 17 pontos, mas buscou a reação e, com uma jogada de quatro pontos (arremesso de três pontos convertido mais o de bonificação pela falta) de Russell Westbrook, garantiu a prorrogação. Mas aí Mike Conley apareceu e garantiu a vitória para os donos da casa.

Conley deixou a quadra com 20 pontos, enquanto Tony Allen e Zach Randolph anotaram 16. Randolph ainda contribuiu com 10 rebotes e seis assistências. Pelo Thunder, destaque para a duplas formada por Russell Westbrook e Kevin Durant. Cada um marcou 30 pontos, sendo que Westbrook ainda anotou 13 rebotes.

O OUTRO CONFRONTO

O outro jogo dos playoffs do Oeste também foi emocionante. O Los Angeles Clippers derrotou o Golden State Warriors na casa do adversário, por 98 a 96, passou à frente na série por 2 a 1, recuperou o mando de quadra e agora avançará às semifinais de conferência se vencer seus jogos na Califórnia.

O Clippers foi melhor ao longo do jogo, mas viu o Warriors se recuperar e assustar no minuto final, quando Stephen Curry acertou dois arremessos de três pontos seguidos. Com a equipe atrás por dois, o armador teve a chance da virada em outra bola de três, mas errou. Ele e seus companheiros reclamaram muito de uma falta não marcada de Chris Paul no lance.

Mais uma vez Blake Griffin foi o destaque do jogo. O ala/pivô anotou 32 pontos e já marcou 83 nos três jogos desta série. Ele teve a contribuição de DeAndre Jordan (14 pontos e 22 rebotes) e Chris Paul (15 pontos e 10 assistências) para levar o Clippers à vitória. Pelo Warriors, destaque para os 26 pontos de Klay Thompson e os 16 pontos e 15 assistências de Curry.

Na outra partida do dia, pelo Leste, o Atlanta Hawks surpreendeu mais uma vez o Indiana Pacers e venceu com tranquilidade, por 98 a 85, em casa. No duelo entre o primeiro e o oitavo colocado da conferência, o time da Geórgia está ignorando os prognósticos e está na frente por 2 a 1.

Na quinta foi a vez do armador Jeff Teague liderar a vitória, ao anotar 22 pontos e 10 assistências. Mas Kyle Korver (20 pontos), DeMarre Carroll (18 pontos) e Paul Millsap (14 pontos e 14 rebotes) também foram fundamentais. Lance Stephenson até tentou responder com seus 21 pontos e 13 rebotes, mas não foi o suficiente.

Os playoffs da NBA terão sequência nesta sexta-feira com três partidas. Depois de vencer duas vezes fora de casa, o Washington Wizards, do brasileiro Nenê, recebe o Chicago Bulls. Mesma situação do Portland Trail Blazers, que atua em casa com o Houston Rockets. Já o Brooklyn Nets fará a primeira partida em casa contra o Toronto Raptors com a série empatada em 1 a 1.