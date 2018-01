Memphis surpreende o Phoenix na NBA O Memphis Grizzlies surpreendeu o Phoenix Suns na noite deste domingo e ganhou a partida por 102 a 94, pela NBA. Mais uma vez o destaque do Memphis foi o espanhol Pau Gasol, que marcou 21 pontos e pegou 17 rebotes. Com a vitória, a terceira em 21 partidas, os Grizzlies empataram com o Cleveland na lanterna da NBA. Ambos têm as piores campanhas da temporada. O Phoenix vinha de duas vitórias consecutivas. A derrota fez a equipe perder o segundo lugar na Divisão do Pacífico para Seattle SuperSonics. Agora, os Suns somam 10 vitórias em 19 partidas. O destaque dos Suns foi Stephon Marburym, que marcou 35 pontos. Outros resultados deste domingo: Portland 104 x 91 Toronto Sacramento 104 x 80 San Antonio LA Lakers 110 x 101 Utah