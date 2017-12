Meninas do basquete também vencem A seleção brasileira feminina de basquete empatou em 3 a 3 a série de amistosos contra a Grécia. Neste domingo, em Atenas, o time comandado pelo técnico Antonio Carlos Barbosa venceu por 64 a 45, com 18 pontos da ala Micaela, a cestinha do jogo. Nesta terça-feira, o Brasil enfrenta a China, atual campeã asiática. Na quinta-feira acontece o sétimo e último amistoso entre Brasil e Grécia.