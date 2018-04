Mesmo irregular, LeBron consegue 'triple-double' e lidera triunfo do Cavaliers

No primeiro compromisso após quebrar recorde de Michael Jordan e completar 867 partidas seguidas, válidas por temporadas regulares, marcando no mínimo dez pontos em cada uma delas, LeBron James teve uma atuação irregular pela rodada de domingo da NBA, mas conseguiu ampliar a sua sequência para 868 jogos e levar o Cleveland Cavaliers a superar o Dallas Mavericks por 98 a 87, em casa.

+ Defesa funciona, Spurs vence e encerra sequência invicta do Rockets na NBA

+ Warriors descarta dano estrutural, mas confirma lesão espinhal do armador McCaw

LeBron não tinha superado a barreira dos dez pontos até quando faltavam 7min59 para o término do compromisso e converteu apenas 5 de 21 arremessos de quadra. Ainda assim, fez duas cestas de três decisivas no último quarto e ainda fechou o duelo com um "triple-double", o 17º nesta temporada e o 72º da sua carreira, com 16 pontos, 13 rebotes e 12 assistências.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse desempenho foi suficiente para conduzir o Cavaliers ao 47º triunfo em 77 jogos nesta temporada, desempenho que o deixa na terceira posição na Conferência Leste. Harrison Barnes marcou 30 pontos para o Mavericks, que perdeu oito dos últimos nove duelos e está na 13ª posição no Oeste.

Também pela rodada de domingo da NBA, o Oklahoma City Thunder contou com o 24º "triple-double" de Russell Westbrook na temporada para superar o New Orleans Pelicans, fora de casa, por 109 a 104. O astro fechou o jogo com 26 pontos, 15 rebotes e 13 assistências.

Paul George também se destacou com 27 pontos, Carmelo Anthony acrescentou 16 e Steve Adams fez 14 pelo Thunder, quinto colocado na Conferência Oeste com 45 triunfos em 78 duelos. Anthony Davis liderou o Pelicans com 25 pontos e 11 rebotes, Ian Clark marcou 16 e E'Twaun Moore fez 15 para o oitavo colocado do Oeste.

Com uma grande reação de 27 a 7 que forçou a realização da prorrogação, o Denver Nuggets derrotou o Milwaukee Bucks por 128 a 125, em casa, na noite de domingo. Nikola Jokic somou 35 pontos e 13 rebotes, enquanto Jamal Murray fez 27 e Paul Millsap acumulou 26 pontos e 13 rebotes pelo Nuggets.

O triunfo aproximou o time de Denver do Pelicans na briga pelo oitavo lugar no Oeste, com o Nuggets tendo uma vitória a menos - 42 a 43 - em 77 jogos disputados. Jabari Parker brilhou com 35 pontos e dez rebotes e Eric Bledsoe fez 31 pelo Bucks, que está na oitava posição no Leste.

Em confronto direto para ir aos playoffs o Utah Jazz, o sexto colocado do Oeste, superou o Minnesota Timberwolves, que está na sétima posição, por 121 a 97, em casa. Ricky Rubio marcou 23 pontos e Donovan Mitchell acrescentou 21 pelo Jazz, que venceu 25 dos últimos 30 duelos. Andrew Wiggins marcou 23 pontos e Karl-Anthony Towns anotou 20, mas não impediram a derrota do Timberwolves em casa.

O Portland Trail Blazers celebrou a sua classificação pelo quinto ano seguido aos playoffs com a vitória por 113 a 98 sobre o Memphis Grizzlies, em casa, com 27 pontos e nove assistências de Damian Lillard. O Golden State Warriors superou, em casa, o Phoenix Suns por 117 a 107 com 29 pontos, 11 rebotes e oito assistências de Kevin Durant.

O Detroit Pistons bateu o Brooklyn Nets por 108 a 96 com 29 pontos de Reggie Jackson. Já o Sacramento King venceu o Los Angeles Lakers por 84 a 83 com 19 pontos de Buddy Hield, enquanto o Atlanta Hawks derrotou o Orlando Magic por 94 a 88.

Com a disputa da final da NCAA nesta segunda-feira, a temporada regular da NBA será retomada na terça. Confira os jogos:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Miami Heat x Atlanta Hawks

New York Knicks x Orlando Magic

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Houston Rockets x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs