Mesmo no banco, Leandrinho é cestinha em vitória do Suns

Mesmo de volta ao banco de reservas do Phoenix Suns, o armador brasileiro Leandrinho se destacou na vitória por 112 a 102 sobre o Chicago Bulls, em casa. Ele jogou por 34 minutos e deixou a quadra com 25 pontos, sendo o cestinha de sua equipe, que teve seis jogadores acima da marca de dez pontos. O brasileiro ainda contribuiu com quatro rebotes, três assistências, duas bolas recuperadas e um toco. Esta foi a quarta vitória consecutiva do Phoenix, que lidera a Divisão Pacífico, com sete triunfos em nove jogos. Outro destaque da equipe do Arizona foi o recém contratado ala Grant Hill, ex-Orlando Magic. Depois de ser o principal jogador contra os Knicks, na terça, ele terminou a partida com 24 pontos e cinco rebotes. Pelo Chicago, que só venceu uma partida em sete disputadas, o principal nome foi o ala-armador Ben Gordon, que marcou 24 pontos. Em outro jogo da rodada, o Dallas Mavericks passou pelo atual campeão da NBA, o San Antonio Spurs, por 105 a 92. Esta foi a sexta vitória da equipe em oito partidas, enquanto os arqui-rivais têm um triunfo a mais. O destaque do Dallas foi o ala Josh Howard, com 23 pontos e seis rebotes, enquanto Devin Harris e Jason Terry contribuíram com 18 pontos. Nowitzki ainda anotou 17 pontos, pegou oito rebotes, deu cinco assistências e quatro tocos. Pelo San Antonio, quem brilhou foi o ala Manú Ginóbili, com 25 pontos, nove rebotes, sete assistências e três bolas recuperadas, enquanto o pivô Tim Duncan contribuiu com 24 pontos e cinco rebotes.