Mesmo sem Anthony, Denver brilha e derrota o Washington A ausência do ala Carmelo Anthony não impediu o Denver Nuggets de mostrar, na noite desta segunda-feira, um bom basquete de conjunto e depois da briga no jogo contra o New York Knicks, que levou à suspensão do astro do time por 15 partidas, a equipe do Colorado mostrou qualidade e venceu em casa o Washington Wizards por 117 a 108. O ala/pivô brasileiro Nenê não jogou por estar suspenso. A surpresa da rodada foi a derrota do Utah Jazz. O ex-líder da Conferência Oeste caiu para o terceiro lugar, depois de perder por 97 a 96 para o New York Knicks, no Madison Square Garden. O armador Stephon Marbury anotou uma cesta no fim da prorrogação e deu a vitória ao Knicks. Duas noites depois de viver uma das cenas mais vergonhosas na NBA, brigando com o Nuggets em quadra, o time de Nova York rompeu uma seqüência de duas derrotas e deixou sua campanha em 10-17. O caso contrário do Utah é o do Dallas Mavericks. Liderado pelo ala alemão Dirk Nowitzki, com 29 pontos e 13 rebotes, o time do Texas venceu fora de casa o Sacramento Kings por 109 a 91. O campeão Miami Heat também tenta se recuperar. O retorno do armador Dwyane Wade, que anotou 29 pontos e comandou o ataque, ajudou a bater o New Orleans Hornets por 101 a 99. O Heat soma duas vitórias seguidas está com 11-13, em terceiro lugar na Divisão Sudeste. O lanterna Memphis Grizzlies venceu na segunda prorrogação o Seattle Supersonics por 134 a 126. O reserva Chucky Atkins anotou 28 pontos e ajudou a acabar com uma seqüência de seis derrotas. Outra seqüência interrompida foi a do New Jersey Nets, que derrotou o Golden State Warriors, por 105 a 97, evitando o terceiro resultado negativo seguido. O armador Jason Kidd marcou o 81.º triple-double (dois dígitos em três fundamentos) de sua carreira e o pivô sérvio Nenad Krstic colaborou com 26 pontos para o Nets. Atualizado às 9h30