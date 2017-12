Mesmo titular, Leandrinho não salva o Phoenix de derrota Assim como aconteceu em outras partidas no começo desta temporada da NBA, o armador brasileiro Leandrinho teve mais uma boa atuação em quadra, mas não conseguiu evitar a derrota do Phoenix Suns para o San Antonio Spurs por 111 a 106, após uma prorrogação, na noite desta quarta-feira, em San Antonio. Como titular da equipe do Arizona, o brasileiro jogou mais de 37 minutos e contribuiu com 16 pontos e cinco assistências - sua melhor atuação no ano foi contra o Los Angeles Lakers - derrota na estréia -, em que marcou 30 pontos. Os melhores em quadra foram os dois astros do San Antonio Spurs: o armador francês Tony Parker foi o cestinha do jogo com 29 pontos e o ala/pivô Tim Duncan fez 26 pontos, pegou 14 rebotes e deu seis assistências. Com a vitória, a quarta na temporada contra apenas uma derrota, o time do Texas segue na cola do New Orleans Hornets, que é o líder invicto da Divisão Sudoeste da Conferência Oeste com quatro vitórias. O Phoenix perdeu a terceira seguida e tem apenas um resultado positivo em cinco partidas. Por falar em invencibilidade, o New Jersey Nets foi o responsável pela queda do penúltimo time sem derrotas até o momento. Em casa, a equipe de Nova Jersey ganhou do Utah Jazz, por 96 a 89, e assumiu a liderança da Divisão do Atlântico da Conferência Leste, com duas vitórias e uma derrota. Mesmo perdendo, o Utah manteve a ponta da Divisão Noroeste com retrospecto de 4-1. No Colorado, o Denver Nuggets segue decepcionando neste início de temporada. Mesmo com os 37 pontos do ala Carmelo Anthony, o time do brasileiro Nenê Hilário perdeu para o New York Knicks, por 109 a 107, e ainda não venceu após três partidas. Nenê começou o jogo na reserva, atuou por cerca de 19 minutos e fez apenas cinco pontos, além de agarrar seis rebotes. Confira os outros resultados da rodada desta quarta: Toronto Raptors 106 x 104 Philadelphia Sixers Washington Wizards 117 x 91 Indiana Pacers Orlando Magic 88 x 87 Seattle SuperSonics Boston Celtics 110 x 108 Charlotte Bobcats (após uma prorrogação) Milwaukee Bucks 93 x 97 Houston Rockets Portland Trail Blazers 101 x 90 Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 103 x 85 Dallas Mavericks Sacramento Kings 99 x 86 Detroit Pistons