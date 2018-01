México será sede de pré-olímpico A Cidade do México será a sede do Campeonato Pré-Olímpico das Américas de Basquete Feminino. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, pelo porto-riquenho Jenaro Marchad Rodríguez, secretario-geral da Confederação Pan-Americana de Basquete. O torneio, que garantirá uma vaga na Olimpíada de Atenas, em 2004, será disputado entre os dias 24 e 28 de setembro. O último Torneio das Américas foi disputado em 2001, no Brasil, e a seleção brasileira ficou com o título, garantindo vaga para o Campeonato Mundial, no ano seguinte, na China.