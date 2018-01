Miami é campeão em vendas da NBA De acordo com a rede de TV ESPN, as vendas de produtos relacionados com as estrelas da NBA, a liga profissional do basquete americano, renderam uma receita de US$ 2,1 bilhões de dólares em 2005. Pela primeira vez em três anos, segundo a emissora, o Miami Heat, com a dupla Dwyane Wade e Shaquille O´Neal, foi a equipe que mais vendeu camisas no ano que está terminando. O Heat, que anteontem venceu por 97 a 92 o duelo natalino com o Los Angeles Lakers, tirou do topo do ranking do milionário negócio de vendas de camisas de equipes da liga, exatamente o time californiano, que desde 2002 estava na liderança. Atrás do Heat ficaram o New York Knicks, o Lakers, o Philadelphia Sixers e o Boston Celtics. Wade, que veste a camisa número 3 do Heat, foi o jogador campeão de vendas, tirando o primeiro lugar de seu companheiro O´Neal, que neste ano ficou em sexto. O armador Allen Iverson, do Sixers, apareceu em segundo lugar.