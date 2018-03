Miami empata série: 1 a 1 O Miami Heat derrotou ontem o Detroit Pistons, por 92 a 86, no segundo jogo da final da Conferência Leste da NBA, e empatou a série melhor de sete partidas em 1 a 1.Destaque para Dwyane Wade, do Detroit, que anotou 20 de seus 40 ponto no último quarto. A série continuará domingo, em Detroit.