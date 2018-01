Miami está a uma vitória das finais Com um excelente trabalho de equipe e uma grande atuação do pivô Shaquille O´Neal, o Miami Heat venceu ontem à noite o Detroit Pistons por 88 a 76, na quinta partida da série melhor de sete da Conferência Leste da NBA. O Miami lidera a série: 3 a 2. O próximo jogo será disputado sábado, no Palace de Auburn Hills, em Detroit.