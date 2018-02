Miami ganha em Seattle e consegue a 2ª vitória consecutiva O Miami Heat, atual campeão da NBA, já está dando mostras que começa a reagir na temporada regular da NBA. Com a volta cada vez mais próxima de seu astro, o pivô Shaquille O´Neal (que se recupera de lesão e deve voltar às quadras na próxima semana), o time da Flórida conseguiu sua segunda vitória consecutiva ao derrotar o Seattle SuperSonics por 107 a 103, na noite desta quarta-feira, em Seattle. A equipe foi liderada pelo armador Dwyane Wade, que anotou 14 de seus 29 pontos nos últimos 8 minutos de jogo. Com uma campanha de 15-19, o Heat continua em terceiro lugar na Divisão Sudeste. O Seattle, que perdeu a sexta seguida e está na lanterna da Divisão Noroeste, teve o ala/armador Ray Allen, com 29 pontos, o seu maior destaque. No Colorado, o Denver Nuggets não resistiu ao bom jogo coletivo do San Antonio Spurs e perdeu por 92 a 83. O armador Tony Parker anotou 26 pontos para o time do Texas, que mantém o segundo lugar da Divisão Sudoeste (26-11) e acumular agora três vitórias consecutivas. O melhor do Nuggets foi o armador Allen Iverson, que marcou 33 pontos. O pivô reserva brasileiro Nenê colaborou com 2 pontos e 4 rebotes em 15 minutos. O ala Chris Bosh, do Toronto Raptors, confirmou que a cada dia está mais em forma, recuperado da lesão que exigiu seu afastamento durante oito rodadas, e com 30 pontos liderou a vitória do seu time sobre o Milwaukee Bucks por 90 a 77, fora de casa. Bosh também pegou oito rebotes, deu duas assistências e seis tocos. Os resultados dos outros jogos da rodada foram: Atlanta Hawks 77 x 96 New Orleans Hornets Washington Wizards 113 x 103 Chicago Bulls Boston Celtics 84 x 97 Indiana Pacers Detroit Pistons 96 x 103 Charlotte Bobcats New York Knicks 106 x 99 Philadelphia Sixers Minnesota Timberwolves 91 x 92 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 99 x 74 Portland Trail Blazers Houston Rockets 102 x 77 Los Angeles Lakers Golden State Warriors 76 x 91 Orlando Magic Atualizado às 8h42