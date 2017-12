Miami Heat bate New Jersey Nets fora de casa e abre 3 a 1 Dwyane Wade, armador e grande astro do Miami Heat, foi mais uma vez o grande destaque da equipe na vitória sobre o New Jersey Nets, fora de casa, na semifinal da Conferência Leste. O Heat bateu os Nets por 102 a 92 e abriu uma vantagem de 3 a 1 na série melhor-de-sete. O confronto continua agora na Flórida, onde acontecerá a quinta partida, na próxima terça-feira, 21h de Brasília. Wade terminou a partida com 31 pontos, sendo 18 deles na primeira metade do jogo, seguido no placar pelo veterano ala-pivô Anthony Walker e pelo ala Udonis Haslem, ambos com 20 pontos. Haslem ainda pegou 11 rebotes, fazendo um "double-double" (números acima de dois dígitos em dois fundamentos) O Heat soube controlar a partida desde o início, apesar do placar apertado, sobretudo limitando o cestinha Vince Carter, que deixou a quadra com 26 pontos, que é um bom número, mas não para um estrela do calibre de Carter. Outros que brilharam para o Nets foram Jason Kidd, que fez um "Triple-double" (números acima de dois dígitos em três fundamentos): 17 pontos, 12 assistências e 13 rebotes. Nenad Krsti fez 20 pontos e Richard Jefferson, com 17.