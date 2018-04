Miami Heat e Grizzlies vencem e avançam nos playoffs da NBA

Os playoffs da NBA conheceram na noite de quarta-feira os primeiros classificados para as finais de conferência desta temporada. Pelo Leste, o Miami Heat voltou a encontrar dificuldades diante do Chicago Bulls, mas venceu por 94 a 91, em casa, e eliminou o rival ao fazer 4 a 1 na série. Já do lado Oeste, o Memphis Grizzlies foi a Oklahoma City e bateu o Thunder por 88 a 84, para também fechar a série em 4 a 1.

Ambos os confrontos poderiam ter sido mais equilibrados se não fosse pelos desfalques. Diante do Heat, o Chicago Bulls não contou em nenhuma partida com Kirk Hinrich, Luol Deng e Derrick Rose, o que acabou sendo fatal diante dos atuais campeões. Já o Thunder não teve o armador Russell Westbrook ao longo da série.

Em Miami, o Chicago Bulls voltou a demonstrar a entrega de sempre e chegou a liderar por oito pontos no terceiro quarto, mas acabou perdendo a liderança no período final. Nate Robinson, então, acertou uma bola de três pontos para recolocar a equipe no jogo, mas errou outra em seguida, quando poderia ter selado o empate. Jimmy Butler ainda teve uma última chance, mas também falhou.

Foram 23 pontos, oito assistências e sete rebotes para LeBron James, maior destaque do Heat, enquanto Dwyane Wade apareceu para marcar 18 pontos. O cestinha do confronto, no entanto, saiu do lado do Bulls: Carlos Boozer, com 26 pontos, além de 14 rebotes. Nate Robinson ainda contribuiu com 21 pontos.

Na outra partida da noite, o Thunder também teve a chance de evitar a derrota no fim. O armador Reggie Jackson acertou uma bola de três pontos que cortou a diferença para três pontos e, após os erros nos lances livres de Zach Randolph, Kevin Durant teve em suas mãos a oportunidade do empate, mas errou.

O ala deixou a quadra como cestinha do Thunder, mas muito abaixo do que vinha fazendo na série, ao anotar 21 pontos. Serge Ibaka (17 pontos) e Reggie Jackson (16) também apareceram com destaque. Mas do outro lado, Marc Gasol estava inspirado e definiu a vitória ao anotar 28 pontos e 14 rebotes.

As outras duas séries dos playoffs também podem ter fim nesta quinta-feira. Precisando da vitória para fechar em 4 a 1, o Indiana Pacers visita o New York Knicks. Já o San Antonio Spurs vai até Oakland pegar o Golden State Warriors podendo vencer o confronto por 4 a 2.