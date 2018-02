Miami Heat e San Antonio Spurs vencem na NBA Dwyane Wade fez 24 pontos, na noite de quinta-feira, na vitória em casa do Miami Heat, por 101 a 73, que interrompeu uma série de sete triunfos seguidos do Cleveland Cavaliers na atual temporada da NBA. No Cavaliers, o brasileiro Anderson Varejão assinalou seis pontos. No outro jogo da noite, em Oakland, Tony Parker fez 23 pontos e o San Antonio Spurs venceu o Golden State Warriors pelo marcador de 89 a 86. Foi a 28ª vitória do San Antonio sobre o Golden State em 32 confrontos entre as duas equipes.