Miami Heat faz outra vítima na NBA O Miami Heat já está na final da Conferência Leste da NBA. Mesmo fora de casa, a equipe da Flórida derrotou o Washington Wizards por 99 a 95, na madrugada deste domingo, e fechou em 4 a 0 a série melhor-de-sete pela liga norte-americana de basquete. Mesmo sem sua principal estrela, o pivô Shaquille O?Neal, o Heat contou com 42 pontos do ala-armador Dwayne Wade para vencer o Washington Wizards. Com isso, a equipe de Miami segue sem perder nos playoffs, pois eliminou o New Jersey Nets também por 4 a 0. O próximo adversário do Miami Heat sairá do confronto entre Detroit Pistons e Indiana Pacers, que lidera por 2 a 1. E na Conferência Oeste da NBA, a disputa está equilibrada: Phoenix Suns 2 x 1 Dallas Mavericks e San Antonio Spurs 2 x 1 Seattle SuperSonics.