Miami Heat perde mais uma na NBA

Ao que parece, a temporada não será muito boa para o Miami Heat, que não consegue se encontrar em quadra, mesmo contando com astros como Shaquille O´Neal e Dwyane Wade. E, para ilustrar a péssima fase, o time do técnico Pat Riley perdeu para o fraco Portland Trail Blazers por 112 a 106, na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília). Esta foi a segunda vitória consecutiva do Trail Blazers (7-12). Já o Heat (4-14), que tem a segunda pior campanha da NBA, sofreu a quarta derrota consecutiva. O destaque da partida foi o Brandon Roy, dos Blazers, com 25 pontos, seis assistências e cinco rebotes. Já o ala reserva Travis Outlaw chegou aos 20 pontos. No Heat, o ala-armador Dwyane Wade somou 21 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Mas o pivô Shaquille O'Neal se limitou a oito pontos e 10 rebotes, saindo de quadra após cometer cinco faltas pessoais em 22 minutos.