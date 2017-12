Miami Heat perde para Chicago Bulls em jogo de abertura O atual campeão da NBA, Miami Heat, foi derrotado pelo Chicago Bulls por 108 a 66 (59 a 30) no jogo de abertura da 61ª edição da temporada regular. O resultado atrapalhou a festa do Heat, que recebeu os anéis de campeão da última temporada. A derrota foi a pior na história da NBA para uma equipe campeã em noite de abertura da nova temporada. A pior marca anterior foi a do Los Angeles Lakers: 132 a 117 para o Golden State Warriors, em 29 de outubro de 1982. O Heat já tinha perdido três jogos de abertura por 20 pontos de diferença. O mais recente foi em 5 de novembro de 2003 para o Orlando Magic. Mas nada comparada a derrota desta noite. "Não há nenhuma desculpa. Simplesmente não jogamos. Não estivemos bem nem na defesa nem no ataque. É algo muito negativo para todos nós", admitiu o treinador do Heat, Pat Riley. Já para o comissário da NBA, David Stern, às vezes o campeão não estréia bem. "Vi em várias ocasiões o que aconteceu esta noite no American Airlines Arena de Miami. Não é nenhuma novidade", comentou Stern. O ala-armador Dwyane Wade foi o destaque do atual campeão, marcando 25 pontos (10 de 15 arremessos de quadra, com 2 de 3 três pontos). Para Wade, a derrota foi devido a falta de motivação. "Não podemos admitir o que aconteceu esta noite e não acho que seja o melhor para nossa imagem", ponderou o jogador. Já o pivô Shaquille O´Neal confirmou que não está concentrado no jogo e na responsabilidade de ser um jogador-chave no esquema de Riley. O treinador também não mostrou recursos para evitar a surra. Em 25 minutos, O´Neal só anotou sete pontos (3 de 10 arremessos de quadra e 1 de 2 lances livres), cinco rebotes e um toco. Enquanto isso, a nova formação do Bulls se mostrou arrasadora. O time contou com o pivô Ben Wallace, perfeito no garrafão, o basquete arrasador do armador Kirk Hinrick e o ala-armador Chris Duhon, como sexto jogador. Hinrick fez 26 pontos, três assistências e quatro rebotes. Duhon colaborou com 20 pontos e Wallace pegou 11 rebotes. O Bulls, como equipe, teve 49,4% (39 de 79) de acerto nos arremessos de quadra e 53,8% (7 de 13) nos tiros de três pontos. Também acertou 71,9% (23 de 32) lances livres e capturou 49 rebotes contra 29 do Heat. Foram 22 assistências, contra 13 do atual campeão. "Jogamos concentrados, bem postados em quadra, com rapidez e boa seleção de jogadas. Sempre é bom começar a temporada com uma vitória convincente sobre o campeão anterior", declarou o treinador do Bulls, Scott Skiles.