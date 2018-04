Miami Heat supera o Los Angeles Lakers com 39 pontos de LeBron

LOS ANGELES - LeBron James se deu melhor no duelo entre dois dos principais astros da NBA. Na rodada de quinta-feira, o Miami Heat derrotou o Los Angeles Lakers, de Kobe Bryant, por 99 a 90, em partida realizada no Staples Center. E LeBron foi o principal destaque da partida ao ser o cestinha do duelo com 39 pontos - a sua melhor marca na temporada 2012/2013 da liga norte-americana de basquete. Além disso, deu oito assistências e obteve sete rebotes.

Kobe Bryant anotou 22 pontos para o Lakers, mas não conseguiu evitar a vitória do Heat em um duelo bastante equilibrado. Porém, quando faltavam dois minutos para o final do duelo, a equipe de Miami anotou nove pontos consecutivos para definir o seu triunfo. Dwyane Wade também se destacou pelos atuais campeões da NBA, com 27 pontos. Já Dwight Howard somou 16 rebotes e 13 pontos para a equipe de Los Angeles.

A vitória de quinta foi apenas a segunda do Heat nos últimos oito jogos fora de casa contra o Lakers. Após terminar uma série de seis partidas como visitante com três triunfos, o Heat permanece na liderança da Conferência Leste da NBA, com 26 vitórias em 38 partidas. O Lakers é apenas o 11º colocado do Oeste, com 17 triunfos em 39 jogos, e ganhou apenas duas das últimas nove partidas.

Na Arena 02, onde conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Carmelo Anthony voltou a brilhar. Na noite de quinta, o New York Knicks venceu o Detroit Pistons por 102 a 87, com 26 pontos de Anthony, cestinha da partida. Essa foi a 25ª partida consecutiva em que o jogador anotou ao menos 20 pontos. Tyson Chandler também teve bom desempenho pelo vice-líder da Conferência Leste da NBA, com 14 rebotes e 10 pontos. Will Bynum fez 22 pontos para o Pistons, Greg Monroe somou 11 pontos e 10 rebotes, assim como Andre Drummond.

Sem dificuldades, o Los Angeles Clippers venceu o Minnesota Timberwolves por 90 a 77, fora de casa, com 22 pontos de Jamal Crwaford e 20 de Blake Griffin. Assim, a equipe, vice-líder da Conferência Oeste da NBA, conseguiu a terceira vitória consecutiva, mesmo sem contar com Chris Paul, lesionado. Luke Ridnour anotou 21 pontos para o Timberwolves, que sofreu a quinta derrota seguida e converteu apenas 35,7% dos arremessos.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons 87 x 102 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 77 x 90 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 94 x 98 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 90 x 99 Miami Heat

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira da NBA:

Boston Celtics x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Orlando Magic x Charlotte Bobcats

Indiana Pacers x Houston Rockets

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder