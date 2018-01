Miami Heat supera os Bulls na abertura dos playoffs da NBA O Miami Heat teve dificuldades para superar o Chicago Bulls por 111 a 106, na noite deste sábado (horário de Brasília), no ginásio American Airlines Arena, em Miami. O resultado deixa o time de Shaquille O´Neal com uma vitória na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA. O destaque da partida foi o armador Dwyane Wade, do Heat. Ele conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos), ao marcar 30 pontos e dar 11 assistências. O´Neal terminou o confronto com 27 pontos e 16 rebotes. Apesar da derrota, o armador Ben Gordon, dos Bulls, foi o cestinha do jogo, com 35 pontos. O seu companheiro de equipe Kirk Hinrich anotou 19 pontos, um a mais que o ala argentino Andres Nocioni, que também capturou 16 rebotes. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira. O segundo jogo da série de melhor de sete também acontece no American Airlines Arena. Em outro confronto deste sábado, o Cleveland Cavaliers, que não disputava os playoffs finais da NBA há 13 anos, venceu em casa o Washington Wizards por 97 a 86, pela Conferência Leste. O ala brasileiro Varejão, dos Cavaliers, esteve em quadra por 24 minutos e marcou apenas três pontos. O melhor em quadra da sua equipe foi o ala LeBron James, que fez 32 pontos e capturou 11 rebotes. Já pelo lado dos Wizards, o armador Gilbert Arenas se destacou ao registrar 26 pontos. O próximo confronto entre Cleveland Cavaliers e Washington Wizards acontece na terça-feira, no ginásio Quicken Loans Arena, em Cleveland. Confira os resultados deste sábado dos playoffs: Cleveland Cavaliers 97 x 86 Washington Wizards San Antonio Spurs 122 x 88 Sacramento Kings Miami Heat 111 x 106 Chicago Bulls Los Angeles Clippers 89 x 87 Denver Nuggets