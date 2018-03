Miami Heat vence a 13ª seguida e se aproxima dos playoffs na NBA

O que antes parecia improvável está se tornando realidade para o Miami Heat. Depois de um sofrível início de temporada na NBA, a equipe emplacou na noite de sexta-feira sua 13ª vitória consecutiva e manteve sua forte evolução na competição. Agora, a franquia de Miami já trata a vaga nos playoffs como meta possível. A rodada também teve vitórias das duas melhores equipes da temporada até agora: o Golden State Warriors e o San Antonio Spurs.

Jogando em Nova York, o Heat desta vez não precisou surpreender para arrancar mais uma vitória. Diante do Brooklyn Nets, lanterna da Conferência Leste e pior time do campeonato, a equipe de Miami venceu por 108 a 99, fora de casa. Tem agora 24 triunfos e 30 derrotas, figurando na inesperada 10ª colocação - somente os oito primeiros de cada conferência avançam aos playoffs.

Tentando reverter a campanha ainda negativa - tem mais derrotas que triunfos -, o Heat foi liderado por James Johnson, responsável por 22 pontos e seis rebotes, e Tyler Johnson, com 22 pontos. Apesar do revés, o Brooklyn Nets contou com o cestinha da partida. Brook Lopez anotou 30 pontos. O time da casa segue com a pior campanha da competição, com apenas 9 vitórias e 45 derrotas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pela Conferência Oeste, Warriors e Spurs não decepcionaram. Os atuais vice-campeões superaram o Memphis Grizzlies por 122 a 107, fora de casa, emplacando a 45ª vitória no campeonato - tem apenas oito derrotas. Klay Thompson foi o principal pontuador da partida, com 36 acertos. Kevin Durant contribuiu com 24 e Stephen Curry, mais discreto, com 18.

Decisivo, Draymond Green obteve feito incomum, ao registrar um "triple-double", mesmo somar muitos pontos - foram apenas quatro. Ele anotou 12 rebotes, 10 assistências e mais 10 roubadas de bola. Pelo Grizzlies, Mike Conley foi o destaque, com 20 pontos. A equipe está em sexto lugar na Conferência Oeste, com 33 vitórias e 23 derrotas.

Também fora de casa, o Spurs bateu o Detroit Pistons por 103 a 92. Ainda sonhando com a liderança da tabela, que segue com o Warriors, o Spurs contou com 32 pontos de Kawhi Leonard. LaMarcus Aldridge e Dewayne Dedmon cravaram um "double-double", de 19 pontos e 11 rebotes, e 17 pontos e 17 rebotes, respectivamente.

O Spurs soma agora 41 vitórias e 12 derrotas, na segunda colocação da Conferência Oeste. O Pistons ocupa o oitavo posto do lado Leste, com 25 vitórias e 29 derrotas.

DUELO DE BRASILEIROS

A rodada contou com um confronto direto entre Leandrinho e Cristiano Felício na surpreendente vitória do Phoenix Suns sobre o favorito Chicago Bulls pelo placar de 115 a 97.

Leandrinho saiu de quadra com o triunfo, mas foi Felício que mostrou mais serviço na partida. Em 22 minutos em quadra, ele registrou três pontos, cinco rebotes e duas assistências. Leandrinho, pelo Suns, marcou três pontos e uma assistência em 12 minutos.

Apesar do revés, o Bulls segue forte na briga pelos playoffs. Ocupa o sétimo lugar da Conferência Leste, com 26 vitórias e 28 derrotas. Enquanto isso, o Suns praticamente não tem chances de avançar no campeonato. É o último colocado da Conferência Oeste, com apenas 17 triunfos e 37 derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Brooklyn Nets 99 x 108 Miami Heat

New York Knicks 123 x 131 Denver Nuggets

Detroit Pistons 92 x 103 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 114 x 122 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 107 x 122 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 122 x 106 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 112 x 107 Indiana Pacers

Phoenix Suns 115 x 97 Chicago Bulls

Sacramento Kings 108 x 107 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Houston Rockets x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Orlando Magic

Utah Jazz x Boston Celtics