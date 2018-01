Miami Heat vence e amplia vantagem nos playoffs da NBA Jogando em casa, na noite desta segunda-feira, o Miami Heat venceu o Chicago Bulls por 115 a 108 e ampliou para 2 a 0 sua vantagem na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA. As duas próximas partidas serão disputadas em Chicago, na quinta-feira e no domingo. No outro jogo, em Los Angeles, o Clippers derrotou o Denver Nuggets por 98 a 87 e também ampliou para 2 a 0 sua vantagem na série. O próximo confronto acontecerá em Denver, na quinta-feira.