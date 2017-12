Miami Heat vence e conquista o título de campeão da NBA Com outra grande atuação de seu astro Dwayne Wade, que anotou 36 pontos, o Miami Heat conquistou seu primeiro título da NBA em 18 anos, após vencer na noite de terça-feira a equipe do Dallas Mavericks por 95 a 92, na sexta partida da série melhor-de-sete da decisão da liga norte-americana. O Heat venceu quatro jogos consecutivos da final, após ter perdido os dois primeiros no ginásio do Mavericks. O jogo que fechou a série foi disputado no American Airlines Center de Dallas. Foi a primeira participação do Heat numa final da NBA, desde que entrou para a liga. Wade, que acertou 10 de 18 arremessos de quadra e 16 de 21 lances livres, também pegou 10 rebotes, distribuiu cinco assistências, roubou quatro bolas e deu três tocos, sendo sem contestação o Jogador Mais Valioso (MVP) das finais. O ala Udonis Haslem contribuiu com 17 pontos e 10 rebotes. Antoine Walker foi decisivo, com 14 pontos e 11 rebotes para o Heat. O pivô reserva Alonzo Mourning, em 14 minutos, marcou oito pontos (3 de 4 arremessos de quadra e 2 de 3 lances livres), com seis rebotes e cinco tocos. Ele soube manter o padrão de jogo do Heat quando o titular Shaquille O´Neal teve de sair por causa das faltas. O´Neal chega ao 4.º título O´Neal, que ganhou seu quarto título como profissional em duas equipes diferentes (os outros três foram com o Los Angeles Lakers), não teve uma grande atuação. Seus números se limitaram a nove pontos, 12 rebotes e um toco. O reserva James Posey, com seis pontos, entre eles uma cesta de três pontos decisiva no último quarto, confirmou o equilíbrio do Heat sob o comando de Wade. No Mavericks, o ala alemão Dirk Nowitzki, com 29 pontos e 15 rebotes, foi mais uma vez o líder de seu time. Mas não conseguiu superar nos momentos decisivos a genialidade de Wade, o novo astro da NBA. O Heat é a terceira equipe na história da NBA que, após ter perdido os dois primeiros jogos da final, conseguiu o título. A façanha só tinha sido conseguida antes pelo Boston Celtics, em 1969, com o lendário Red Auerbach, e pelo Portland Trail Blazers, em 1977, com Jack Ramsey como técnico. O treinador do Heat, Pat Riley, chega a seu quinto título da liga como profissional. Ele está empatado no terceiro lugar com John Kundla na lista de maiores vencedores.