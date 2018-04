Miami Heat vence Indiana Pacers fora e faz 2 a 1 na final da Conferência Leste

INDIANÁPOLIS - O Miami Heat desempatou a final da Conferência Leste da NBA na noite de domingo e fez 2 a 1 na série melhor de sete jogos contra o Indiana Pacers ao derrotá-lo por 114 a 96, em Indianápolis, recuperando a vantagem do mando de quadra. Para isso, a equipe contou com excelente desempenho ofensivo e conseguiu superar a forte defesa do adversário.

O Heat fechou o primeiro tempo da partida vencendo por 70 a 56, na sua maior produção ofensiva nos dois períodos iniciais em uma partida do playoff. LeBron James, que anotou 22 pontos na partida, fez 18 nos dois primeiros quartos.

Os Pacers chegaram a esboçar uma reação e diminuíram a vantagem da equipe de Miami para sete pontos. O Heat, porém, retomou o controle do jogo, abriu 99 a 77 e fechou o duelo com o confortável placar de 114 a 96.

Além de LeBron James, o Heat contou com a boa atuação ofensiva de outros jogadores. Dwyane Wade marcou 18 pontos, Udonis Haslem fez 17, Chris Bosh anotou 15 e Mario Chalmers somou 14 para a equipe de Miami. David West marcou 21 pontos e obteve 10 rebotes para os Pacers, enquanto Roy Hibbert somou 20 pontos e 17 rebotes. Ambos, porém, não evitaram a primeira derrota da equipe como mandante nos playoffs desta temporada.

Pacers e Heat voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Indianápolis, no quarto jogo da decisão da Conferência Leste da NBA. Nesta segunda, o Memphis Grizzlies recebe o San Antonio Spurs na quarta partida da decisão do Oeste. Os Spurs lideram a série por 3 a 0 e avançam para a decisão da liga norte-americana de basquete em caso de vitória.