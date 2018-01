Miami Heat vence mais uma na NBA O Miami Heat, do astro Shaquille O?Neal, continua imbatível na Conferência Leste da liga norte-americana de basquete, a NBA. Na noite deste sábado, liderado por Shaq e por Dwayne Wade, o Miami não tomou conhecimento da novata equipe do Charlotte Bobcats, e venceu facilmente por 113 a 90, para delírio de sua torcida. Esta foi a 14ª vitória consecutiva da equipe (um recorde na história da franquia), que agora acumula 25 vitórias e apenas sete derrotas nesta temporada, a melhor campanha da Conferência. Confira os demais resultados da noite: New York Knicks 87 x 93 New Jersey Nets Minnesota Timberwolves 95 x 114 Memphis Grizzlies Chicago Bulls 105 x 90 Orlando Magic Portland TrailBlazers 97 x 88 Golden State Warrios