Miami Heat vence o Detroit Pistons e está na final da NBA O Miami Heat é o novo campeão da Conferência Leste. Na noite desta sexta-feira, a equipe do pivô Shaquille O´Neal venceu o Detroit Pistons, por 95 a 78, em Miami, e fechou a série melhor-de-sete com 4 vitórias e duas derrotas. Além de Shaquille O´Neal, o Heat também contou com boas atuações do armador Jason Williams, que marcou 21 pontos, e com o ala-armador Dwyane Wade, que fez 14 pontos e deu 10 assistências. O Heat, que no ano passado perdeu para o Pistons na final da Conferência Leste, não só conseguiu dar o troco, mas ainda se classificou pela primeira vez em sua história para as finais da NBA. O rival do Heat será o vencedor da série da Conferência Oeste em que o Dallas Mavericks está vencendo o Phoenix Suns por 3 a 2. O sexto jogo será neste sábado, em Phoenix. O triunfo do Miami, que teve 55,7% de aproveitamento nos arremessos de quadra, permitiu ao treinador, o lendário Pat Riley, voltar novamente às finais da NBA após 12 anos. A derrota impede os Pistons, equipe com o melhor retrospecto da Liga (63-19), de disputar pelo terceiro ano consecutivo as finais da NBA após ter conquistado o título em 2004, contra o Los Angeles Lakers, e perdido em 2005 para o San Antonio Spurs.