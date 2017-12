Miami perde a 13ª partida na NBA A equipe do Miami sofreu neste domingo, sua 13ª derrota em 14 jogos na temporada regular da NBA. Desta vez, foi para o Sacramento, que venceu por 95 a 88. O Miami é último colocado na Divisão do Atlântico, enquanto que o Sacramento é segundo na Divisão do Pacífico. As duas equipes folgam na rodada desta segunda-feira à noite, mas voltam à quadra na terça. O Miami enfrenta o Milwaukee na casa do adversário e o Sacramento joga contra o Orlando. A rodada deste domingo teve ainda outros três jogos: Phoenix 91 x 90 Toronto; Detroit 105 x 77 Houston e L.A. Clippers 89 x 78 Charlotte. Nesta segunda à noite, mais duas partidas: Dallas x Utah e Orlando x L.A. Clippers.