Miami sai na frente na decisão da Conferência Leste Na abertura do playoff final da Conferência Leste, jogando na casa do adversário, o ala-armador Dwyane Wade foi o cestinha dos Miami Heat, com 25 pontos, na vitória por 91 a 86 sobre o Detroit Pistons. A melhor-de-sete é uma revanche da final da temporada passada, vencida pelo Pistons. O ala Antoine Walker, o reserva Gary Payton e o armador Jason Williams, os três reforços escolhidos pelo treinador Pat Riley durante o intervalo de verão, também brilharam. Walker fez 17 pontos, Payton, 14, e Williams, 10. Wade passou mais de 10 minutos seguidos no banco na segunda metade do jogo, carregado com faltas. Mesmo assim, marcou 25 pontos, em 27 minutos. O pivô Shaquille O´Neal colaborou com 14 pontos e oito rebotes. O Detroit, campeão da Conferência Leste nas duas últimas temporadas, chegou a ficar 12 pontos atrás do Heat no primeiro quarto e nove no segundo. Só conseguiu passar à frente quase no fim do terceiro, quando Riley deixou os seus melhores homens no banco. Enquanto os astros recuperavam suas forças, os titulares do Pistons se desgastavam tentando reagir. O ala-armador Richard Hamilton foi o cestinha do Pistons, com 22 pontos, seguido pelo armador Chauncey Billups, com 19 pontos, e pelo ala Tayshaun Prince, com 16. Desta vez, os dois gigantes de Detroit, o ala Rasheed Wallace e o pivô Ben Wallace, não brilharam. O segundo jogo será na quinta-feira, novamente no Auburn Hills Palace. Em seguida, a competição vai para o American Airlines Arena, de Miami. E nesta quarta-feira, em Dallas, o time da casa recebe o Phoenix Suns, na primeira partida da final da Conferência Oeste.