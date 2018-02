Miami se recupera e conquista terceira vitória seguida na NBA Atual campeão da NBA, o Miami Heat conquistou na noite desta sexta-feira a sua terceira vitória consecutiva, pela primeira vez na temporada, ao derrotar o Golden State Warriors, fora de casa, por 118 a 96. O grande destaque do jogo foi o armador Dwyane Wade, que marcou 22 pontos para o Miami, seguido pelo ala Jason Kapono (20) e pelo pivô Alonzo Mourning (19). O cestinha do Golden State, derrotado pela terceira vez seguida, foi Baron Davis, com 21 pontos. Com o resultado, o Miami soma 16 vitórias em 35 partidas disputadas. A equipe é a terceira na Divisão Sudeste. Já o Golden State conheceu a sua 18ª derrota em 38 jogos. O time é o terceiro da Divisão do Pacífico. Cestinhas em ação Em outro duelo, válido pela Divisão Noroeste, o ala-armador Ray Allen marcou 54 pontos e levou o Seattle Supersonics, lanterna da chave, à vitória sobre o líder Utah Jazz, por 122 a 114. A marca de Allen foi a melhor da carreira do jogador e a segunda maior da história do Seattle. Quem também se destacou foi o astro alemão Dirk Nowitzki, que somou 43 pontos e contribuiu com a vitória do Dallas Mavericks, melhor equipe da NBA, sobre o Indiana Pacers, fora de casa, por 115 a 113. Resultados desta sexta-feira Philadelphia 110 x 97 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 99 x 93 Detroit Pistons Boston Celtics 86 x 95 Toronto Raptors New York Knicks 110 x 126 Charlotte Bobcats New Orleans Hornets 104 x 97 Washington Wizards Memphis Grizzlies 110 x 116 Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers 95 x 87 Sacramento Kings Denver Nuggets 86 x 90 Houston Rockets Los Angeles Lakers 109 x 106 Orlando Magic