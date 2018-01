Miami surpreende os Pistons na NBA O Miami Heat derrotou nesta terça-feira o Detroit Pistons por 88 a 85 e terminou com uma série de seis derrotas consecutivas na NBA. O cestinha do Heat foi Caron Butler, com 22 pontos. Mesmo com a vitória, a equipe mantém a lanterna da Divisão do Atlântico. São 13 vitórias em 38 jogos. Apesar do susto, o Detroit continua firme no segundo lugar da Divisão Central, com 25 vitórias e 12 derrotas. O Indiana Pacers é o líder. Outros resultados desta terça: Toronto 84 x 75 Washington New York 98 x 86 Chicago Milwaukee 97 x 88 Atlanta San Antonio 108 x 100 Phoenix