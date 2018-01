Miami vence na prorrogação os Bucks O Miami Heat venceu fora de casa o Milwaukee Bucks por 90 a 88, ontem, pela NBA. Quando o tempo regulamentar estava no final, o jogador Jimmy Jackson fez uma cesta de três pontos para o Miami e empatou a partida contra o Milwaukee, levando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, Eddie Jones, que foi o cestinha do Heat, com 22 pontos, marcou a cesta decisiva para a equipe visitante. A vitória foi considerada heróica já que o Miami ocupava a última posição da Divisão do Atlântico e o Milwaukee liderava a Divisão Central. Agora, o Miami está na penultima posição, à frente do New York Knicks, e o Milwaukee continua na liderança da Divisão Central. Outros resultados desta sexta-feira: Utah 94 x 85 Toronto Charlotte 116 x 106 Indiana Detroit 101 x 90 New York Denver 99 x 98 Minnesota New Jersey 106 x 81 Chicago Washington 97 x 96 Phoenix Boston 107 x 104 Portland San Antonio 108 x 99 Golden State