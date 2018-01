Miami vence Orlando na NBA O time do Miami Heat venceu o clássico do estado da Flórida e complicou a vida do Orlando Magic na briga por uma vaga nos playoffs da temporada 2001/2002 da NBA. A equipe de Miami venceu por 112 a 95, e deixou o Magic com uma vantagem bastante pequena sobre o Philadelphia 76ers na disputa pelo quarto lugar da Divisão do Atlântico. O Miami continua em último lugar da mesma divisão. Logo acima, está a equipe do New York Knicks, que venceu na rodada desta quarta-feira. Confira os outros resultados da rodada: New York Knicks 89 x 82 Toronto Raptors Charlotte Hornets 113 x 91 Chicago Bulls Milwaukee Bucks 107 x 115 Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves 107 x 92 Phoenix Suns Portland Trail Blazers 114 x 103 Dallas Mavericks Golden State Warriors 92 x 75 Boston Celtics