Micaela vai jogar no basquete italiano A ala Micaela, cestinha e melhor jogadora do Campeonato Nacional de Basquete, pelo campeão Unimed/Americana, é mais uma atleta da lista de possíveis convocadas para a seleção brasileira a embarcar para a Europa. Ela jogará no italiano Basket Juvenila, mas deve estar de volta ao Brasil em maio, para a preparação da seleção à Olimpíada de Atenas, em agosto. Também a armadora Karla Costa, de 25 anos, que jogou pela seleção juvenil no Mundial de 1997, seguiu para a Europa. Ela vai atuar no Dynamo, na cidade russa de Novosibirsk, no mesmo time onde está jogando outra brasileira da seleção, a armadora Helen. Karla disputou o Nacional pelo São Paulo/Guaru.