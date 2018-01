Michael Jordan diz o adeus definitivo Michael Jordan entra nesta quarta-feira no First Union Center, ginásio do Philadelphia 76ers, para o último jogo da temporada 2002/2003 da NBA com o Washington Wizards, que não tem chances de se classificar para os playoffs. Mas para os fãs de basquete do mundo todo, o resultado do jogo é o que menos importa. O melhor jogador de basquete dos anos 80 e 90 ? e, para muitos, o melhor de todos os tempos ? entra em quadra para a última atuação de sua carreira. Ele já havia parado de jogar duas vezes e voltou. Agora é definitivo. ?Levará um tempo. Não vou sentir agora, mas quando tudo terminar e eu começar a recordar, claro que terei uma lembrança de cada lugar, começarei a recordar momentos especiais que vivi?, disse Jordan sobre os últimos jogos de sua carreira de bicampeão olímpico e hexacampeão da liga norte-americana de basquete. Será, em partidas nas temporadas regulares da NBA, o 1.072º jogo de Jordan, que nasceu pobre há 40 anos no Brooklin nova-iorquino para se transformar em um dos maiores atletas de todos os tempos. Michael Jordan foi homenageado por Donald Rumsfeld, secretário da Defesa dos Estados Unidos, na noite de segunda-feira, quando fez seu último jogo em casa. ?Michael Jordan foi uma estrela e toda uma inspiração para este povo?, discursou o secretário ? considerado um dos ?falcões? e incentivador do ataque contra o Iraque. Ovacionado pelo público que lotou o MCI Center de Washington, Jordan recebeu das mãos de Rumsfeld antes do jogo a bandeira norte-americana que foi hasteada no Pentágono no primeiro aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001. A dois minutos do fim do jogo ? os Wizards perderam para o New York Knicks, 93 a 79 ?, os fãs passaram três minutos de pé aplaudindo o jogador que foi para o banco de reservas, onde sentou com uma toalha sobre os joelhos. ?Foi uma homenagem muito respeitosa. Não havia nenhuma necessidade de ter sido feita, mas gostei profundamente. Os torcedores de Washington só me viram jogar pelo time por dois anos?, comentou. ?Aprecio tudo o que as pessoas fazem por mim. Não dei ao esporte nada além do que o esporte deu a mim.? Ele jogou como se estivesse no auge da carreira, sem considerar a situação da equipe, que já está fora das finais. Fez 21 pontos e pegou oito rebotes. Por várias vezes, gritou indignado com os companheiros de time. ?Parece que estamos em outubro (quando começou a temporada), cometendo ainda os mesmos erros.? Ao fim do jogo, 50 computadores foram doados a estudantes presentes ao ginásio, em nome de Jordan. Sucessor - Nesta quarta-feira a história não deve ser diferente. Os 76ers estão classificados em terceiro lugar para os playoffs, atrás do Detroit Pistons e do New Jersey Nets. O time da Filadélfia terá em quadra Allen Iverson, o jogador que, apesar das características físicas bem diferentes (tem 1,83m e 75 kg), chegou a ser considerado o sucessor de Jordan (de 1,98 m e 98 kg). Ao longo da temporada, estiveram lotados todos os ginásios e arenas pelas quais passaram os Wizard de Washington, nas 81 atuações de Jordan: ?Não há necessidade de dizer ?adeus? em cada lugar por que passo, porque não estou morrendo. Além do mais, assim que parar, seguirei como parte da NBA.? De acordo com o ?Chicago Tribune?, Michael Jordan apresentará nesta sexta-feira a papelada referente à sua aposentadoria e conversará detalhadamente com a atual diretoria do Washington Wizards, encabeçada por Abe Pollin. Quer saber do proprietário da equipe se poderá ou não voltar a exercer funções administrativas. Mesmo porque, já avisou, tem outras propostas para estudar. ?Espero que as conversas sejam proveitosas, porque se não forem tenho outras opções.?