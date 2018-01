Michael Jordan irá operar o joelho O retorno de Michael Jordan ao basquete pode ser tornar uma grande frustração. Depois de conduzir o Washington Wizards numa surpreendente campanha na primeira parte da temporada da NBA, Jordan sucumbiu ao peso de seus 39 anos. Com uma contusão no joelho direito, ele decidiu se submeter a uma artroscopia e não deve jogar mais neste campeonato. ?Michael decidiu submeter-se a uma cirurgia, que será feita nos próximos dias. Ele se sente muito decepcionado?, anunciou o técnico da equipe de Washington, Doug Collins. ?A operação irá permitir que ele possa jogar na próxima temporada. Acredito que se ele não operasse, não poderia voltar a jogar, já que o seu joelho incha cada vez mais quando ele joga?, revelou o treinador. Com exceção dos dois períodos em que ficou ?aposentado?, esta é a segunda vez que uma contusão tira Jordan das quadras por mais de quatro partidas consecutivas. A outra aconteceu em 1985, quando ele sofreu uma lesão na perna esquerda e ficou fora de 64 jogos. No último sábado, quando não conseguiu completar o jogo contra o Miami Heat por causa do problema no joelho, Jordan mostrou-se muito desanimado. ?Estou ficando velho. Talvez esteja chegando ao fim do caminho?, afirmou o maior jogador de basquete de todos os tempos, que conquistou seis títulos da NBA pelo Chicago Bulls e voltava às quadras nesta temporada para se ?divertir? no Washington Wizards.