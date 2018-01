Michael Jordan ou LeBron James. Quem é o melhor da NBA?

A declaração de Michael Jordan de que venceria LeBron James em uma disputa um contra um reascendeu antiga polêmica de quem é melhor. Apesar de o astro do Cleveland Cavaliers discordar em relação ao ganhador do confronto, os números comprovam que MJ não é considerado o maior de todos os tempos da NBA à toa. A comparação é quase uma covardia.

Jordan disputou seis finais em 15 temporadas na NBA (13 pelo Chicago Bulls e duas pelo Washington Wizards) e registra 100% de aproveitamento, com seis títulos. O ala foi considerado nas seis oportunidades o MVP (Jogador mais valioso) das finais. Em 12 temporadas (oito pelo Cleveland e quatro pelo Miami Heat), LeBron alcançou o mesmo número de finais de Jordan, mas faturou apenas dois anéis de campeão da NBA, com dois prêmios de MVP de finais.

Embora tenha sido o primeiro jogador da história a liderar a grande final em pontos, rebotes e assistências, LeBron perdeu muito mais do Jordan em finais. MJ soma 25 vitórias em 36 partidas contra apenas 13 em 33 de King James. No geral, Jordan registra melhores médias do que LeBron em jogos de playoffs, embora o astro dos Cleveland Cavaliers seja superior em rebotes (8,8 contra 6,4) e assistências (6,7 contra 5,7).

Jordan somou 33,4 pontos, com 48,7% nos arremessos de quadra, 33,2% nos três pontos e 82,8% nos lances livres, além de 2,1 roubadas de bola, 0,9 tocos e 3,1 erros. LeBron tem 28,2 pontos, com 47,3% nos arremessos de quadra, 31,8% nos três pontos e 75,2% nos lances livres, além de 1,7 roubadas de bola, 0,9 tocos e 3,5 erros.

O mesmo ocorre na comparação em relação ao desempenho na temporada regular. Mais uma vez LeBron é superior em rebotes (7,1 contra 6,2) e assistências (6,9 contra 5,3), mas é superado nas outras estatísticas. Jogadores, ex-jogadores, treinadores, especialistas, claro, defendem que não há comparação entre Jordan e LeBron. Alguns deles, inclusive, questionam se King James é superior a Kobe Bryant e outros astros, como Magic Johnson, Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Larry Bird.

O assunto é bastante polêmico. Recentemente o site Public Sports Polling fez uma pesquisa sobre quem era melhor: Jordan ou LeBron? E o astro do Chicago Bulls recebeu 77% dos votos.

Outra questão foi formulada: quem venceria um confronto um contra um hoje, mesmo com Jordan aos 52 anos? 31% apostaram em Jordan! Outros 17% indicaram vitória apertada de LeBron e 52% em triunfo fácil do ala dos Cavs. LeBron pode até discordar de alguns argumentos, mas não há como negar que Jordan foi e sempre será superior aos outros jogadores.