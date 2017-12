Michael Jordan perde mais uma na NBA Apesar de marcar 32 pontos, Michael Jordan não conseguiu evitar a terceira derrota consecutiva do seu time, os Washington Wizards, para o Golden State Warriors, por 109 a 100. Jordan reclamou de seus companheiros de equipe. Afirmou que os jogadores não jogaram em conjunto. ?Parecemos 12 jogadores que pensamos exclusivamente em si próprio.? Mesmo com quatro derrotas em seis jogos, Jordan diz estar confiante e que acredita nos novos valores dos Wizards. A próxima partida do Washington será neste domingo contra o Seattle, que também faz uma campanha irregular, vencendo apenas dois jogos em sete partidas. Confira os outros resultados desta sexta-feira: Indiana 103 x 95 NovaYork Boston 104 x 94 Seattle Orlando 115 x 105 Sacramento Denver 108 x 81 Houston L.A. Lakers 110 x 86 Memphis